O prejuízo bilionário dos Correios — e o efeito da ‘taxa da blusinha’

Os Correios registraram prejuízo de mais de 2 bilhões de reais nos nove primeiros meses do ano — em 2023, o resultado negativo foi de 824 milhões de reais. No trimestre finalizado em setembro, o prejuízo foi de 785 milhões de reais, valor superior aos 89 milhões de reais negativos registrados no mesmo período do ano passado.

O fim da isenção do imposto de importação de compras em sites internacionais como Shein e AliExpress no valor de até 50 dólares começou a valer oficialmente em agosto. E já trouxe impacto para a operação dos Correios. Entre julho e setembro, a estatal faturou pouco mais de 1 bilhão de reais em operações cross border — postagens internacionais –, uma queda de quase 200 milhões de reais quando comparado ao mesmo intervalo de 2023, com faturamento de 1,3 bilhão de reais. Isso significa que as pessoas estão importando menos. Nos nove primeiros meses do ano, os Correios registraram receita de 3,1 bilhões de reais com postagens internacionais — em 2023, o faturamento da modalidade foi de 3,3 bilhões de reais.