A teoria sobre Trump que Rainha Elizabeth II acreditava ser real

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Rainha Elizabeth II (1926-2022) fez parte do grupo que acredita na teoria de que Donald Trump tem um relacionamento de fachada com Melania Trump. A informação foi revelada na sua biografia, escrita por Craig Brown. Segundo a publicação, a mãe do Rei Charles III ficou incomodada com um comentário que o empresário fez, durante uma de suas visitas à família real no seu primeiro mandato de presidente dos Estados Unidos, e acabou revelando a pessoas próximas que o casal “deveria ter algum tipo de acordo”.

Segundo o Daily Mail, Trump teria dito à rainha que sua irmã, Margaret (1930-2002), teria sido uma irmã difícil. “A rainha ficou muito irritada com essa observação, que ela viu como ofensiva. Ela sempre defendeu Margaret até o fim”, informa a publicação.

O empresário, por sua vez, acreditava que tinha uma boa relação com a monarca. “Ouvi dizer que eu era o presidente favorito dela. Eu tinha um ótimo relacionamento com a rainha. Ela gostava de mim e eu gostava dela. Ela era uma mulher incrível”, disse Trump, que venceu as últimas eleições nos Estados Unidos e voltará ao poder em 2025.