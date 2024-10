O comentário de Rei Charles sobre os últimos momentos de Rainha Elizabeth

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rei Charles III detalhou o que a Rainha Elizabeth II fez antes de sua morte em 2022. De acordo com ele, a monarca decidiu passar por seus momento finais em Balmoral, na Escócia, lugar em que tinha um apego emocional.“Minha falecida mãe valorizou o tempo que passou em Balmoral, e foi lá, no lugar mais querido, que ela escolheu passar seus últimos dias A Escócia sempre teve um lugar especial e único no coração da minha família e no meu. Minha amada avó era orgulhosamente escocesa” comentou durante um discurso de abertura no Parlamento Escocês.

O local tinha sido comentado em seu documentário Elizabeth: The Unseen Queen – na ocasião, tentavam persuadi-la para não viajar para o país. “Espero que ela tenha sentido que isso estava certa no final, porque acho que nós sentimos”, disse a princesa Anne no filme. Embora já tenha passado dois anos de sua morte, os detalhes ainda não foram totalmente divulgados. O ex-primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que a monarca travou uma grande batalha contra sua saúde, no entanto, os motivos ainda não foram revelados.