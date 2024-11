Casa de Trump tem robô como ‘cão de guarda’; entenda tecnologia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um cão-robô chamado “Spot”, fabricado pela Boston Dynamics, empresa de robótica dos Estados Unidos, é a mais recente ferramenta de segurnaça no arsenal do Serviço Secreto americano. O dispositivo foi visto patrulhando o perímetro de Mar-a-Lago, residência e clube privado do presidente eleito, Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida, e a cena viralizou no TikTok. O “animal” não têm armas e pode ser controlado remotamente ou automaticamente, desde que sua rota seja pré-programada. Além disso, ele carrega um aviso em cada pata: “do not pet”, que pode ser traduzido como “não faça carinho”. “Proteger o presidente eleito é uma prioridade máxima”, afirmou à BBC Anthony Guglielmi, chefe de comunicação do Serviço Secreto dos EUA.

Em Mar-a-Lago, onde grande parte da propriedade fica exposta, os cães-robôs podem cobrir uma área muito maior e ajudar na segurança. Eles têm se tornado um recurso cada vez mais usado por militares e órgãos de segurança pública mundo afora, por exemplo, para inspecionar possíveis explosivos. No caso de Spot, ele sobe e desce escadas, abre portas e passa por espaços apertados. Além disso, tem a habilidade de revelar ameaças em potencial, já que é equipado com tecnologia de vigilância e uma série de sensores. Um cão-robô pode custar até 75 mil dólares, cerca de 432 mil reais.

Alok é outro que também tem um cão-robô para chamar de seu. Aliás, durante o Rock in Rio, o equipamento costuma circular entre os frequentadores da Cidade do Rock, conforme já foi noticiado pela coluna GENTE.