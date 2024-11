A homenagem a Eunice Paiva fora dos cinemas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um projeto de lei que inscreve o nome de Eunice Paiva (1929-2018), viúva de Rubens Paiva (1929-1971), no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria está em análise na Câmara dos Deputados. O texto de autoria da deputada Erika Kokay (PT-DF) foi protocolado nesta terça-feira, 12, e fala em “prestar singela homenagem a quem honrou o povo brasileiro com a defesa da dignidade humana e sua inabalável crença nos valores mais sólidos da democracia”. A apresentação do projeto acontece poucos dias depois da estreia do filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, que conta a história da matriarca. O longa ganhou grande destaque, incluindo internacional, pela interpretação de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro como Eunice. Selton Mello interpreta o político e deputado federal, que foi sequestrado e morto pela ditadura militar.