Fernanda Torres ganha título de ‘ícone global’ do cinema pela Vanity Fair

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Torres vem se destacando após o lançamento de Ainda Estou Aqui. Agora foi considerada a mais nova “ícone global da indústria cinematográfica” pela Vanity Fair. Segundo a revista, o filme está emergindo como uma das descobertas mais queridas de Los Angeles. Em um perfil minuocoso, Fernanda conta sobre sua trajetória dentro do mundo artistico – sua primeira conquista foi aos 18 anos, quando ganhou o prêmio de melhor atriz no Eu Sei que Vou Te Amar, no Festival de Veneza. Na época, não conseguiu viajar para receber a estatueta, porque estava em uma novela. “Era a protagonista de uma novela e odiava. Eu odiava de todo o coração. Ela chorava, ela era burra — eu não aguentava mais. Fiquei tão triste por não ter recebido o prêmio das mãos de Sting. Mas no Brasil, era como a Copa do Mundo — estava andando nas ruas com as pessoas gritando”, disse.

O sucesso de Fernanda no exterior já está claro. Viajou a diversos festivais para apresentar o longa-metragem de Walter Salles e ganhou destaque no Governors Awards, em que teve uma publicação de homenagem da Academia e já atingiu 2,8 milhões de curtidas e 802 mil comentários. A Sony, uma das distribuidoras do filme, inscreveu-o em oito categorias do Oscar 2025: Melhor Filme, Filme Internacional, Direção, Roteiro Adaptado, Melhor Atriz (Fernanda), Ator Coadjunvante (Selton Mello), Fotografia e Montagem.