A constrangedora estreia de Paola Carosella na Globo

Sempre implacável no MasterChef Brasil, da Band, Paola Carosella estreou na Globo neste domingo, 29, sendo jurada do aguardado Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua. Apresentado por Leandro Hassum, o programa faz uma competição entre três duplas (famosos com suas respectivas mães). O problema já começou na primeira tarefa dada às convidadas. Sob direção de Boninho, as mães de Vitão, Mumuzinho e Mayana Neiva pareciam disputar uma prova de BBB: tiveram suas pernas amarradas – pois é – para dificultar que andassem em busca de peças para um quebra-cabeças com desenho de sapo, que seria montado em seguida numa mesa. Quem fosse mais rápido nesse palpitante desafio, tinha o direito de primeiro escolher o ingrediente da receita a ser preparada. Paola via a tudo quieta, num canto, enquanto Hassum tentava animar os participantes a montarem seu sapo. Palpitante, não? Depois, as duplas precisaram fazer uma receita com carne de rã. Focaram no anfíbio e acertaram no mico.

