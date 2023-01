Por que Leandro Hassum resolveu voltar à Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de um tempo fora da Globo, fazendo filmes de comédia bem ranqueados na audiência da Netflix, Leandro Hassum, 49 anos, aceitou um desafio na carreira: ser o apresentador do novo programa de culinária da emissora. No Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, convidados famosos – como cantores, esportistas e artistas – competem em dupla com suas respectivas mães. O comediante diz, que entre os novos desafios, o maior deles será escutar o ponto eletrônico (aparelho que fica no ouvido e serve para comunicação com a direção). “O desafio para mim é o ponto. É insuportável. E eles são maravilhosos com ponto [os diretores], não ficam falando o tempo todo, não. Mas como é uma coisa meio nova, trabalhar com ponto, ao mesmo tempo você tem que brincar, mas não pode atrapalhar”, diz Hassum.

Durante a coletiva de imprensa no Rio, ele comandou o bate-papo sobre a estreia da nova atração dos domingos – no ar a partir do dia 29. Sobre a fama de ser difícil de lidar, ele se defende falando da redação com os diretores. “Eu gosto de improvisar, que fala à beça, a piada vem na hora. Mas para tudo isso, preciso ser dirigido. Eu só consigo improvisar e brincar em cima de uma coisa que existe. Sou extremamente dócil e domável. Mas prefiro te entregar mais e você me podar, do que esperar a direção”.