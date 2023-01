Paola Carosella passa por apuros em estúdio da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paola Carosella, que ficou quase sete anos no Master Chef Brasil, da Band, estreia na Globo passando apuros… na cozinha! No programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, que começa a ser exibido no domingo, 29, os convidados famosos ( cantores, esportistas e artistas) competem em dupla com suas respectivas mães, fazendo receita juntos. No final, os pratos serão julgados pelos chefs Paola e João Diamante. Na apresentação do programa para jornalistas, nos estúdios Globo, na terça-feira, 10, Paola fez uma receita do seu famoso bolo de maçã.

Quando a chef foi mostrar o resultado, surpresa! Nada feito: O bolo estava totalmente cru, mesmo depois de 40 minutos no forno. O que aconteceu é que, mesmo com a massa pronta na forma, esqueceram de ligar o forno. Sorte que a produção tinha outros bolos já prontos e todos experimentaram a receita. Ah, o bolo é uma delícia!