Paola Carosella explica por que não levou a fama de má para a Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Implacável no MasterChef Brasil, programa em que não deixava panela sobre panela quando disparava suas temperadas críticas ao avaliar pratos preparados pelos concorrentes, Paola Carosella, 50 anos, diz estar em fogo mais brando às vésperas de sua estreia no reality Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, da TV Globo. Na atração, vai emitir opinião sobre iguarias feitas por celebridades em dupla com suas respectivas mães. Paola atribui o modo mais suave à filha, Francesca, de 11 anos. “Ela disse que não ia mais cozinhar do meu lado porque sentia sempre muita pressão e perdia a alegria”, conta a chef, que busca na atual fase uma nova receita: “Não vou mais ser a professorinha irritada”, promete.

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826