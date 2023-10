‘The Crown’: trailer da última temporada mostra final trágico de Diana

Atualizado em 26 out 2023, 12h58 - Publicado em 26 out 2023, 12h46

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 26, o trailer oficial da sexta e última temporada de The Crown. A série sobre a realeza britânica terminará com a morte trágica da princesa Diana (interpretada por Elizabeth Debicki) em um acidente de carro com seu namorado, Dodi Fayed (vivido por Khalid Abdalla). Nas imagens, a trama mostra como a ex-esposa do então príncipe Charles sofria assédio constante de paparazzi e a dificuldade de viver um novo romance, além da relação com seus filhos, William e Harry. Uma das cenas também expõe o convite de Fayed à Diana para irem à Paris, onde ocorreu a fatalidade. Dividida em duas partes, a nova temporada estreia primeiramente em 16 de novembro. A segunda ficará disponível em 14 de dezembro.

Os primeiros quatro episódios da nova temporada vão retratar o relacionamento da princesa Diana com o herdeiro bilionário Dodi Fayed florescendo, antes do fatídico acidente de carro em um túnel que matou o casal. No verão mostrado na série, são as primeiras férias de William e Harry com os pais divorciados e precisando se dividir entre dias em iates, jogando videogames e vendo filmes com a mãe e seu namorado, enquanto o príncipe Charles mantém seus compromissos tradicionais no Castelo de Balmoral. A série exibe uma Diana com uma leve crise de identidade em momentos solitários também.

Após a tragédia com Diana, que era amada pelo mundo inteiro por seu jeito autêntico e beleza irretocáveis, a rainha Elizabeth (Imelda Staunton) tem sua força testada com uma nação inteira à espera de um posicionamento sobre a ex-nora.

Criada por Peter Morgan, The Crown estreou em 2016 na Netflix e já faturou vários prêmios, incluindo 15 indicações ao BAFTA; 10 indicações ao Globo de Ouro — o qual venceu 4 estatuetas; além de 69 indicações ao Emmy durante suas cinco temporadas anteriores — desta premiação, levou 21 vitórias.