‘The Crown’: última temporada tem primeiras imagens reveladas

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 16, as primeiras imagens da sexta e última temporada de The Crown, que chegará à plataforma em 16 de novembro com sua primeira parte — a segunda estreia 14 de dezembro. Nas imagens inéditas, Elizabeth Debicki aparece como a princesa Diana ao lado do namorado Dodi Fayed (Khalid Abdalla), com quem ela estava no acidente de carro em que ambos morreram. Dominic West e Imelda Staunton retornam como príncipe Charles e rainha Elizabeth II, respectivamente. A temporada terá dez capítulos, com a primeira parte exibindo apenas quatro episódios.

