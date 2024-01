Terra e Paixão: participação secreta tenta alavancar novela na reta final

Terra e Paixão se aproxima do fim e terá um rosto ilustre como convidado especial: segundo divulgado pelo GShow, site de entretenimento da rede Globo, Rodrigo Lombardi vai entrar na trama nos momentos derradeiros da novela. A emissora não liberou detalhes sobre o papel de Lombardi, mas adiantou que o ator estará envolvido em um desfecho aguardado pelo público.

O capítulo final de Terra e Paixão vai ao ar na próxima sexta-feira, 19, com a função de fechar as pontas soltas que ainda restam na trama. Entre os desfechos em aberto, que podem envolver Lombardi, estão a identidade do assassino de Agatha (Eliane Giardini); o destino de Lucinda (Débora Falabella), em coma desde que foi baleada na cabeça a mando de Antônio La Selva (Tony Ramos); e, claro, o final dos vilões Antônio e Irene (Glória Pires), que acumulam uma lista extensa de crimes cometidos na cidade de Nova Primavera.

Irene, inclusive, estará envolvida em mais um crime na última semana da novela de Walcyr Carrasco: expulsa de casa por Antônio por mandar sabotar o carro de Caio (Cauã Reymond), que acabou matando Daniel (Johnny Massaro), a mãe de Petra (Debora Ozório) vai sequestrar Danielzinho, filho de Graça (Agatha Moreira) e considerado por ela como neto, e tentará fugir da cidade com o bebê.

Com o fim do folhetim de Walcyr, o horário nobre da Globo será ocupado pelo remake de Renascer, sucesso da década de 90 escrito por Benedito Ruy Barbosa, que ganhou uma versão repaginada sob o comando do neto do autor Bruno Luperi — mesmo que comandou a versão de Pantanal que virou hit em 2022.

