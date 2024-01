Os 3 desfechos mais aguardados de ‘Terra e Paixão’

No ar desde 8 de maio do ano passado, Terra e Paixão chega ao fim em 17 de janeiro para dar lugar ao remake de Renascer. Até lá, o público que acompanha a novela das 9 da Globo aguarda ansiosamente por três desfechos — ironicamente, nenhum deles envolve os mocinhos Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond). Confira quais são eles.

Quem matou Agatha?

Na tentativa de criar um mistério que levantasse a audiência do folhetim, os autores Walcyr Carrasco e Thelma Guedes escreveram a morte misteriosa de Agatha, vilã interpretada por Eliane Giardini. Entre os suspeitos estão vários personagens, como Petra (Debora Ozório), Irene (Gloria Pires), Ramiro (Amaury Lorenzo), Gentil (Flavio Bauraqui), Luigi (Rainer Cadete), Angelina (Inez Vianna) e Helio (Rafael Vitti), cabendo ao delegado Marino (Leandro Lima) a resolução do crime. A mãe de Caio morreu após ser envenenada, cair de uma escada e ter levado alguns tiros, indicando que deve haver mais de um assassino envolvido. O desfecho ficará para a última semana.

O final de “Kelmiro” feliz ou trágico

Casal que movimentou a história e conquistou o carinho do público, Kelvin (Diego Martins) e Ramiro ainda sonham em ter um final feliz. O garçom, entretanto, tem como empecilho o fato de que o capanga de Antônio é um assassino responsável por uma série de mortes em Nova Primavera, o que pode levar a uma punição dura no final. Resta saber se Carrasco projetou uma jornada de redenção — com direito ao “felizes para sempre” — ao vilão como o fizera com Félix (Mateus Solano) em Amor à Vida (2013), quando o personagem conseguiu terminar sua história fazendo as pazes com o pai e com um marido — mesmo após ter largado sua sobrinha bebê em um lixo.

A revelação da morte de Daniel

Com bom personagem traído, Antônio será o último a saber que a pessoa responsável pela morte de seu amado filho Daniel (Johnny Massaro) é justamente Irene (Gloria Pires), que havia tentado matar Caio ao cortar os freios do carro que ele dirigia. Por ironia do destino, o herdeiro preferido que assumiu o volante do veículo em direção à morte. O segredo que a vilã tanto tenta esconder também ficará para os próximos capítulos. Ao descobrir a verdade, o fazendeiro expulsará a esposa de casa.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial