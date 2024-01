As chances do casal gay de ‘Terra e Paixão’ ter um final feliz

Casal que movimentou Terra e Paixão desde o início, Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) — ou melhor, “Kelmiro”, virou queridinho do público da novela das 9 da Globo, que chega ao fim em 19 de janeiro. Com o desfecho se aproximando, há expectativa se os dois terão um final feliz ou não. Ao mesmo tempo que a química dos dois personagens seja inegável, e a construção do romance tenha sido cômica e tocante de acompanhar, Ramiro é um assassino responsável pela morte de várias pessoas em Nova Primavera — tudo a mando do patrão, Antônio La Selva (Tony Ramos), é claro — e, em um mundo ideal, precisa pagar por seus crimes. Em capítulos recentes, o capanga, em uma prova de amor a Kelvin, libertou a mocinha Aline (Barbara Reis) — após tê-la sequestrado — e acabou entre a vida e a morte no folhetim escrito por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes.

O enredo caminha para uma provável redenção de Ramiro para que ele possa viver feliz para sempre ao lado de Kelvin. E essa não seria a primeira vez que o autor aliviaria para um vilão gay. Em Amor à Vida (2013), o carismático Félix (Mateus Solano) terminou bem e pleno cuidando do pai, que o rejeitara a vida inteira por ser homossexual, e com um novo amor, o “carneirinho” interpretado por Thiago Fragoso. No começo da novela, porém, Félix havia jogado a sobrinha bebê em uma caçamba de lixo. Isso, porém, não o impediu de ter uma jornada de reconstrução de caráter conforme foi conquistando o carinho e a empatia do público, mesmo tendo tido essa atitude execrável.

Pesa contra “Kelmiro” a necessidade da busca por justiça. Por se tratar de um vilão, ele poderia acabar preso ou morto. Talvez a torcida do casal o salve da desgraça.

