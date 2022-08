Star Wars: série sobre o capitão Cassian Andor ganha trailer sombrio

Os passos iniciais de uma rebelião contra o Império de Star Wars são retratados no primeiro trailer de Andor, divulgado nesta segunda-feira, 1º, durante o programa Good Morning America. A série do Disney+, que teve a estreia adiada para 21 de setembro, contará a jornada do Capitão Cassian Andor (Diego Luna) antes dos eventos de Rogue One: Uma História Star Wars, filme lançado em 2016.

Aumentando a aposta na ação e no tom sombrio da produção, apresentados previamente em um teaser em maio deste ano, o trailer mostra a iminência de uma guerra entre os rebeldes e o Império — que daria origem à trilogia inicial dos filmes de George Lucas. “Vamos encontrá-lo [Andor] quando a vida estiver difícil. É uma vida muito sombria e interessante porque ele é apenas um cara normal que de repente tem que se tornar parte de algo maior, de uma comunidade que cresce. É o início das origens de uma revolução, e é uma bela história porque nos lembra do que todos somos capazes. Não há Jedis por perto – são as pessoas que têm que assumir o controle”, contou Luna durante o Good Morning America.

A primeira temporada de Andor contará com 12 episódios. No elencos, estão nomes de peso como Stellan Skarsgard, Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker e Adria Arjona. Confira o trailer: