Ewan McGregor condena racismo sofrido por atriz de ‘Obi-Wan Kenobi’

A atriz americana Moses Ingram, que interpreta a Inquisidora Reva, também conhecida como Terceira Irmã, na série Obi-Wan Kenobi, revelou que recebeu centenas de mensagens racistas desde que apareceu na série do Disney+. O ator Ewan McGregor, que interpreta o personagem principal, saiu em defesa da colega. “Se você está enviando mensagens de ódio para ela, você não é fã de Star Wars“, escreveu. Na atração, a personagem de Ingram recebe a missão de Darth Vader para caçar Obi-Wan Kenobi.

Nesta terça-feira, 31, a atriz comentou sobre as mensagens que recebeu. “Não há nada que alguém possa fazer para parar esse ódio. Eu chego a questionar o meu propósito em estar aqui na sua frente dizendo que isso está acontecendo”, escreveu. “O que me incomoda é esse sentimento de que eu tenho que calar a boca e aceitar, que eu tenho que sorrir e aguentar. Eu não sou assim”, completou.

Em um vídeo divulgado pela Disney, o ator fez uma longa declaração em defesa da atriz. “Ela é uma mulher brilhante. Ela está absolutamente incrível na série. Meu dá muita dor no estômago saber que isso esteja a acontecendo”. A conta oficial de Star Wars nas redes sociais também defendeu a atriz. “Existem mais de 20 milhões de espécies sencientes na galáxia de Star Wars, não escolha ser racista”, diz a mensagem. “Estamos orgulhosos em dar as boas vindas a Moses Ingram à família Star Wars e empolgados com o desenrolar da história de Reva. Se alguém pretende fazê-la se sentir indesejada, temos apenas uma coisa a dizer: resistiremos”.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022