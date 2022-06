Diretora de ‘Obi-Wan Kenobi’ fala da participação de Darth Vader na série

O terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi, liberado nesta quarta-feira, 1º, no Disney+, marcou o retorno em grande estilo do vilão Darth Vader. Interpretado por Hayden Christensen, que deu vida a Anakin Skywalker em Episódio II – Ataque dos Clones (2002) e Episódio III – A Vingança dos Sith (2005), o ator dá vida a uma versão do personagem que ainda está aprendendo a lidar com sua icônica armadura e o lado sombrio da Força. Para a felicidade dos fãs, a série mostrou o primeiro duelo de sabres de luz com seu ex-mestre, Obi-Wan, vivido por Ewan McGregor. Em entrevista a VEJA, a diretora Deborah Chow contou como foi o retorno dos atores à franquia e a importância do vilão para a saga. Leia a seguir os principais trechos.

Como foi dirigir os atores Hayden Christensen e Ewan McGregor, que retornam ao universo de Star Wars? Eles já estavam no projeto antes de eu embarcar. Eu conheci o Hayden anos atrás. Na linha do tempo da série e o caminho que estávamos tomando, parecia importante tê-lo de volta ao programa. Ewan foi maravilhoso. Tive a sorte de ter um parceiro tão incrível e criativo. Ele não está apenas atuando, ele também é produtor da série. O fato dos dois atores já terem atuados na franquia foi extremamente útil e fez com que tudo parecesse correto e orgânico.

Hayden recebeu muitas críticas pelo desempenho em Episódio II e III. Como você o avalia em Obi-Wan Kenobi? Eu achei ótimo. A nossa linha do tempo é ambientada entre as duas principais trilogias, portanto, não é o personagem [Darth Vader] exato que estava em A Vingança dos Sith ou em A Nova Esperança. É um ponto diferente da vida de Darth Vader. Foi realmente interessante.

Como foi ver o Darth Vader no set aparecendo pela primeira vez com a armadura completa? Todo mundo estava animado para ver o Hayden no set. Não me lembro exatamente qual cena foi, mas havia muita empolgação entre os atores e a equipe de produção. Ver a empolgação das pessoas, de certa maneira, é uma prova de que muitas pessoas que cresceram com os primeiros episódios realmente amaram o resultado. Ele trouxe muito para o set porque, obviamente, ele viveu esse personagem no passado. Ele já sabia o que parecia certo ou não para o personagem.

Obi-Wan Kenobi poderia ter sido lançado como um filme para os cinemas? Eu amei o fato de que Obi-Wan Kenobi é uma série limitada porque eu senti que tivemos mais tempo para contar uma história. Eu não gostaria quefosse um longa-metragem porque essa é uma história orientada por um personagem e pudemos ficar mais tempo com ele do que ficaríamos no cinema.

O universo Star Wars está repleto de personagens femininas fortes, como a Princesa Leia e Padmé. Em Obi-Wan Kenobi temos também a Inquisidora Reva. Veremos mais personagens femininos fortes no futuro? Sim, a Inquisidora Reva será uma das principais personagens da série. Uma das coisas que realmente gosto em Star Wars é que temos personagens com um legado e que são realmente icônicos. Pensei que seria muito bom equilibrar isso com novos elementos e com coisas inesperadas. Foi muito interessante desenvolver a Inquisidora Reva com a atriz Moses Ingram.