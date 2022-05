Ewan McGregor: “Senti medo real do Darth Vader”

Como foi retornar ao papel de Obi-Wan Kenobi, dezessete anos após interpretá-lo em Episódio III — A Vingança dos Sith? Eu realmente gostei de interpretá-lo de novo, agora um pouco mais velho. Digo mais velho porque a idade do personagem está mais próxima da idade com que Alec Guinness o interpretou em Episódio IV — Uma Nova Esperança (1977). Atuar em uma série, com mais tempo que os noventa minutos de um filme, me deu a oportunidade de vivenciar uma grande história. Descobri que interpretá-lo já estava naturalizado em mim.

Obi-Wan Kenobi é ambientado poucos anos antes de o personagem duelar até a morte com Darth Vader em Episódio IV. Como foi, finalmente, contracenar com o vilão? A série se passa entre o Episódio III e o IV, então, sim, vamos ver a ascensão de Darth Vader. Não contracenei com o vilão no cinema, apenas com Anakin. Mas vou confidenciar uma coisa sobre as gravações da série. Estávamos ensaiando uma cena em que Darth Vader aparece, mas, como era ensaio, o ator não estava com o capacete do vilão. Eu me afastei para fazer a maquiagem e a equipe ficou lá trabalhando. Quando voltei para o set e a diretora falou “ação”, eu me virei para atuar e fiquei em choque com o que vi. Senti um medo absoluto e real. Não fingi. Foi real. Voltei aos 7 anos de idade, quando vi o primeiro filme. É como ver o filme Tubarão pela primeira vez. Nunca havia tido essa sensação.

Os fãs de Star Wars criaram uma religião Jedi. Como seu personagem é um dos Jedi mais poderosos, você se sente como um sacerdote dessa “seita”? Já ouvi falar sobre essa religião, mas não sei muito a respeito. Há pessoas que gostam de filmes e há pessoas que meio que vivem os filmes e transformam isso em sua vida. Como faz para ser um Jedi de verdade? Os Jedi são pacíficos e compreensivos. Suponho que as pessoas que os cultuam são atraídas por isso. Não é algo ruim.

Episódio I — A Ameaça Fantasma (1999) é considerado por muitos fãs como o pior filme da franquia. Qual é a sua opinião sobre ele? Cada geração tem um relacionamento diferente com esse episódio. Já conheci um monte de gente que ama os primeiros filmes. A maioria das pessoas gosta mais do terceiro filme que dos outros dois primeiros. Prefiro não me envolver nesse tipo de fã-clube.

Veremos Obi-Wan Kenobi lutando novamente com seu sabre de luz? Não posso dizer, mas Obi-Wan está muito perdido em sua fé. Ele está tentando ter uma vida normal. Tentando não ser um Jedi e não usar a Força. Ele está muito, muito enferrujado.

Publicado em VEJA de 1 de abril de 2022, edição nº 2791