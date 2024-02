‘Renascer’: O ator revelação que foi descoberto entregando comida na Globo

Vizinho dos Estúdios Globo, no bairro de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, José Duboc trabalhava como entregador de comida de um restaurante local antes de se aventurar como ator na novela Renascer, no papel do personagem Du, namorado de Teca (Livia Silva). Foi exercendo a função que ele foi descoberto: o rapaz de 23 anos costumava levar a pé os pedidos feitos na Globo – e, em uma dessas entregas, foi visto pela produtora de elenco Marcella Bergamo.

“A Marcella parou, ficou me olhando e disse: ‘Posso tirar uma foto sua?’. Eu disse que podia. Ela me botou em um canto da parede, tirou uma foto minha e disse: ‘A gente vai conversando’. Os dias foram passando, quando o Matheus Lelis (produtor de elenco) me ligou. Fui correndo pra casa e li que era o convite para fazer o teste de Renascer”, disse ele ao site Gshow, braço on-line do entretenimento da Globo.

Na trama original, o personagem Du é apenas citado por Teca, então vivida por Paloma Duarte. No remake, a história do casal é melhor destrinchada, mostrando a dupla (com Livia Silva agora na pele de Teca) vivendo nas ruas da cidade grande ao lado de dois amigos, Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz).

O rapaz diz que não tinha intenções de ser um ator profissional, mas, no passado, chegou a fazer um ano e meio de teatro. Agora, ele se desligou do restaurante onde trabalhava e decidiu se dedicar ao novo ofício. “Já estou com uma agenciadora, fazendo cursos, possíveis testes… Então, já mirei nessa carreira. Vou seguir isso.”