Qual o segredo de Damião, personagem de Xamã em ‘Renascer’?

Personagem que agita os capítulos desta semana de Renascer, Damião (Xamã) chega com segundas intenções em Ilhéus. O forasteiro misterioso se esforçará para arrumar um emprego na fazenda de cacau de José Inocêncio (Marcos Palmeira), sem deixar claras suas reais motivações para o produtor de cacau. Disposto a desafiar o pai, é João Pedro (Juan Paiva) que contratará Damião. O que o novo peão esconde, entretanto, é que é um matador de aluguel que está ali de conluio com Mariana (Theresa Fonseca), para matar o protagonista da novela das 9 da Globo. A motivação do pistoleiro perderá força quando ele se apaixonar perdidamente por Ritinha (Mell Muzzillo), além de viver um triângulo amoroso com Eliana (Sophie Charlotte) ao longo da trama.

A primeira a desconfiar de Damião será Inácia (Edvana Carvalho), que terá o pressentimento de que a nova patroa é cúmplice do homem misterioso. A governanta da fazenda fará o assassino beber um líquido misterioso que o fará confessar suas verdadeiras intenções.

O ator que fez Damião em Renascer (1993), da Manchete

Na versão original de Renascer, exibida pela Manchete em 1993, o personagem Damião fora interpretado por Jackson Antunes — também presente no remake da Globo. O pistoleiro vive um romance com Ritinha (Isabel Fillardis), com quem se casa, e depois passa a trabalhar fielmente para Inocêncio (Antônio Fagundes).

Adaptado por Bruno Luperi, Renascer é o remake de um clássico homônimo de Benedito Ruy Barbosa, e acompanha em duas fases a saga de José Inocêncio, um jovem que se ajoelha aos pés de um jequitibá para selar um acordo com Deus e o Diabo para prosperar e virar um grande produtor de cacau na Bahia.

