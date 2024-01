‘Renascer’: Entenda a trama do clássico de Benedito Ruy Barbosa

Substituta de Terra e Paixão, Renascer estreia nesta segunda-feira, 22, na Globo, e é o remake de um clássico de Benedito Ruy Barbosa de 1993. Assinado por Bruno Luperi — neto de Barbosa que também havia escrito a versão moderna de Pantanal em 2022 –, a adaptação acompanha em duas fases a saga de José Inocêncio, um jovem que se ajoelha aos pés de um Jequitibá para selar um acordo com Deus e o Diabo para prosperar e virar um grande produtor de cacau na Bahia.

José Inocêncio (Humberto Carrão) começa a história se ajoelhando aos pés de um Jequitibá e diz: “Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer… Nem de morte matada… Nem de morte morrida!”. Após isso, o jovem fica conhecido como uma lenda na região e se torna o fazendeiro mais bem-sucedido do local, conquistando o amor Maria Santa (Duda Santos), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e o caçula, João Pedro (Juan Paiva). A mulher, porém, morre no parto do caçula, gerando um profundo desgosto em Inocêncio, que passa a culpar Pedro pela morte do amor de sua vida. Passados 35 anos, José Inocêncio (agora vivido por Marcos Palmeira) passa a disputar com o filho preterido o amor de Mariana (Theresa Fonseca).

No início dos anos 1990, Inocêncio chega a Ilhéus, no sul da Bahia, e é quase assassinado por jagunços do coronel Firmino (Enrique Diaz), que o vê como um invasor de sua plantação de cacau. O protagonista é salvo pelo mascate Rachid (Gabriel Sater), ganhando a fama de “homem que tem o corpo fechado para morte”. Depois, ele é socorrido por Cândida (Maria Fernanda Cândido), dona de uma fazenda improdutiva que aceita cedê-la para o forasteiro, após ele prometer que vai prosperar. O mocinho enfrenta os inimigos Belarmino (Antonio Calloni) e Firmino, que querem as terras de Cândida a qualquer custo, mas Inocêncio consegue arrematar as terras de Belarmino com uma grande manobra. Em seguida, ele ainda consegue se casar com Maria Santa (Duda Santos), a Santinha, e formar uma família.

Na segunda fase da novela, José Inocêncio se torna um fazendeiro rico, porém amargurado desde a morte de Maria Santa, vivendo às turras com João Pedro, o único filho que nunca saiu de casa e o ajudou a cuidar da fazenda de cacau — como uma forma de punição. José Augusto virou médico, José Bento um advogado e José Venâncio se tornou publicitário — todos formados com o sustento do pai.

Alvo de disputa entre pai e filho, Mariana é neta de Berlarmino e esconde suas intenções de recuperar as terras do avô. A jovem seduz Pedro para chegar a Inocêncio, que também se encanta por ela e a pede em casamento. Com vidas conturbadas, os outros filhos de Inocêncio também voltam ao cotidiano da fazenda. E um novo conflito também movimenta a trama: herdeiro de Firmino, o coronel Egídio Coutinho (Vladimir Brichta) fará de tudo para destruir o império de Inocêncio.

