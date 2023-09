O que esperar do remake de ‘Renascer’, próxima novela das 9 da Globo

Depois dos bons frutos colhidos no ano passado com a refilmagem de Pantanal, a TV Globo está preparando um remake de outra novela rural de Benedito Ruy Barbosa. Sucesso de 1993, Renascer deve substituir Terra e Paixão na faixa das 21h a partir de janeiro. Assim como a Pantanal de 2022, a nova versão será comandada por Bruno Luperi, neto de Barbosa. Saiba o que já foi revelado sobre a produção até agora:

A trama original, ambientada nas fazendas de cacau do sul da Bahia, gira em torno de uma disputa entre pai e filho. Quando a esposa morre no parto, José Inocêncio (Antônio Fagundes) culpa o filho caçula (João Pedro Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira) pela morte da amada — rejeição que logo se transforma em ódio. O drama fica ainda mais denso quando ambos se apaixonam pela mocinha Mariana, personagem de Adriana Esteves. A novela aborda temáticas como disputa de terras, presente em outros trabalhos do autor, além da caça aos caranguejos e as crenças populares do campo.

As gravações do remake devem começar em outubro na Bahia. Apesar de alguns nomes do elenco já terem sido confirmados, a escalação completa ainda não foi divulgada oficialmente pela Globo. Marcos Palmeira estará na refilmagem, dessa vez como o patriarca José Inocêncio. A agenda de Palmeira vai estar agitada, já que o ator dividirá seu tempo com um papel na série da HBO baseada em Cidade de Deus. Os filhos de Inocêncio serão interpretados por Juan Paiva, como João Pedro, e Rodrigo Simas, como José Bento — papel que fora de Tarcísio Filho. Humberto Carrão vai viver José Inocêncio quando jovem, na primeira fase da novela — há especulações de que o ator retorne como outro personagem na segunda fase da produção. O cantor Xamã será Damião, anteriormente vivido por Jackson Antunes. Almir Sater e Gabriel Sater, pai e filho que atuaram juntos no remake de Pantanal, devem compartilhar o personagem Rachid nas diferentes fases da novela.

Já o elenco feminino deve contar com Juliana Paes, como Jacutinga, antes vivida por Fernanda Montenegro; Maria Fernanda Candido, como Dona Patroa, interpretada na novela original por Eliane Giardini; e Sophie Charlotte, como Eliana, papel que fora de Patrícia Pillar. O nome mais recente definido pela emissora foi Theresa Fonseca como Mariana. O papel teria sido recusado por Alice Wegmann por conflitos de agenda. Outras atrizes consideradas para o papel foram Clara Moneke, Larissa Manoela e Mel Maia — esta descartada por ainda ser bastante jovem, dada a alta quantidade de cenas de sexo com o personagem de Palmeira.

