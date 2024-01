O forte aceno da Globo a religiões de matriz africana com ‘Renascer’

Após se aproximar do público evangélico com Vai na Fé, novela das 7 que foi o maior sucesso da emissora em 2023, a Globo fará um aceno significativo a seguidores do Candomblé, religião de matriz africana, com o remake de Renascer. A nova novela das 9 que substituirá Terra e Paixão no horário nobre a partir da próxima segunda-feira, 22, abordará a pluralidade da fé com uma história que se passa na Bahia. Além do Candomblé, representado por uma personagem interpretada por Edvana Carvalho, a trama de Bruno Luperi — baseada no folhetim originalmente escrito por Benedito Ruy Barbosa — também contará com um padre vivido por Chico Díaz e um pastor evangélico — papel que ficou com o ator baiano Breno da Matta. “A religiosidade do nosso povo sempre foi uma marca aqui na Bahia. Mas a fé também abraça outras religiões. E mesmo quem tá chegando agora tem seu espaço”, discursa o católico na chamada divulgada nesta terça-feira, 16.

A história de Renascer

A trama original de Renascer é ambientada nas fazendas de cacau do sul da Bahia e gira em torno de uma disputa entre pai e filho. Quando a esposa morre no parto, José Inocêncio (Antônio Fagundes) culpa o caçula (João Pedro Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira) pela morte da amada — rejeição que logo se transforma em ódio. O drama fica ainda mais denso quando ambos se apaixonam pela mocinha Mariana, personagem de Adriana Esteves. A novela aborda temáticas como disputa de terras, presente em outros trabalhos do autor, além da caça aos caranguejos e as crenças populares do campo. Agora, Marcos Palmeira dará vida a José Inocêncio, Humberto Carrão será João Pedro e a mocinha Mariana será interpretada por Theresa Fonseca.

