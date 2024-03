Por que a Globo não exibirá o Oscar 2024; saiba como assistir à premiação

Pelo segundo ano consecutivo, a Globo não exibirá o Oscar na TV aberta, nem no streaming, no próximo domingo, 10 de março, conforme confirmado pela emissora a VEJA. A cerimônia que premia os melhores do cinema, de acordo com os jurados da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, já não era um produto vantajoso para a líder de audiência, que prefere priorizar em sua grade o Big Brother Brasil — domingo é dia de formação de paredão –, mas a detentora dos direitos de transmissão preferiu manter a exclusividade da exibição com o grupo Warner Bros. Discovery.

Transmissora do prêmio na maioria das edições desde os anos 1970, a Globo exibia o prêmio ao vivo, logo após o BBB. Em 2021, porém, o último ano em que a emissora exibiu a cerimônia, a audiência caiu de 28,2 pontos do BBB 21 para uma média de 9,3 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Na noite deste domingo, 3, o Fantástico sozinho registrou 18,6 pontos, seguido pelo BBB 24, que marcou 18,3 pontos. Em 2022, a Globo optou por transmitir o prêmio apenas no Globoplay. Já no ano passado a empresa abriu mão de vez da premiação, cujos direitos de transmissão são caros e pagos em dólares. A Warner, por sua vez, bancou a exclusividade mais uma vez. Com isso, a premiação será transmitida pelo TNT, na TV por assinatura, e no serviço de streaming Max.

Onde assistir ao Oscar 2024

O Oscar 2024 será exibido pelo canal TNT, na TV paga, e no streaming pela Max (antiga HBO Max), a partir das 19h — a cerimônia começa às 20h. A apresentadora Ana Furtado será encarregada da transmissão ao lado de dois convidados que ainda serão anunciados nesta semana. Os três serão responsáveis pelos comentários sobre os vencedores. A tradução ao vivo ficará a cargo de Robert Greathouse e Regina McCarthy.

