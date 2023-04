Patrícia Poeta ignora desabafo de Manoel Soares sobre filhos hostilizados

Protagonistas de “climões” sem fim, Patrícia Poeta e Manoel Soares promoveram mais uma cena de vergonha alheia nesta sexta-feira, 14. Nos últimos dias, várias notícias divulgadas quase ao mesmo tempo eram negativas em relação ao coapresentador do Encontro com Patrícia Poeta, indicando que o jornalista até trataria mal a equipe do programa. A titular, por sua vez, criticada pela forma como costuma cortar falas do colega também foi vista abalada durante uma caminhada noturna na praia e chegou a dar indiretas ao vivo sobre a situação. Hoje, a novela ganha mais um capítulo dramático. Durante o quadro Nuvem de Palavras, os apresentadores repercutiam o vazamento de fotos do corpo de Marília Mendonça quando Manoel Soares fez um desabafo sobre os filhos, autistas, que foram colocados no meio dessa guerra fria.

“Se você parar pra pensar, esse é um comportamento que está definindo a lógica das redes sociais. Confesso a você que estou sofrendo muito com isso, você também deve estar vivendo algo parecido. Meus filhos, hoje de manhã, foram hostilizados na frente de uma escola por causa de notícias falsas de internet. Duas crianças autistas, então a gente vive isso cotidianamente, é o nosso trabalho. Mas a gente não quer ver esse tipo de coisa, né… Tem até esse post dela…”, desabafou Soares, que foi cortado por Patrícia. A apresentadora ignorou completamente o que o colega havia dito e voltou ao assunto sobre a cantora morta em 2021. Nenhuma palavra de apoio para sair em defesa de seu “parceiro” ou seus filhos. Chega a ser lamentável como a Globo parece não ligar para o que anda acontecendo em sua programação matinal.