A nova saia-justa entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no ‘Encontro’

Patrícia Poeta provocou mais uma saia-justa com Manoel Soares, seu co-apresentador, no Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira, 3. No programa da Globo, a titular costuma cortar falas do colega com frequência e, nesta manhã, fez questão de repetir o comportamento passando na frente de Soares — apenas para entregar um objeto à produção enquanto ele falava sobre o ChatGPT. Visivelmente desconfortável, o comunicador respirou fundo, fechando os olhos. A falta de sintonia da dupla vira assunto nas redes sociais quase diariamente.

A emissora fala tanto de antirracismo, mas não é a primeira vez que a gente vê uma cena em que Patrícia Poeta parece destratar Manuel Soares. A gente precisa exigir que ele seja tratado com o mínimo de respeito e profissionalismo. Inadmissível isso. pic.twitter.com/MoB6H3EU1t — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) April 3, 2023

Em agosto do ano passado, outra postura pouco polida de Patricia chamou a atenção. Ao passar a bola para Manoel Soares em uma interação com a plateia, a apresentadora saiu de perto dos convidados expressando irritação, o que foi flagrado pelas câmeras. Neste mês, em uma edição que tratava sobre racismo e a luta antirracista –assunto o qual Manoel domina–, Patrícia também interrompeu o apresentador para dar suas opiniões. Constrangedor não só para o ativista, como para o público que ainda se esforça para acompanhar tantos desencontros.