O motivo por trás da ausência de Manoel Soares do ‘Encontro’ após “climão”

Um dia após protagonizar uma saia-justa com Patrícia Poeta no Encontro com Patrícia Poeta de segunda-feira, 3, Manoel Soares faltou ao matinal da Globo na manhã desta terça, 4. O motivo, entretanto, nada tem a ver com o climão que viralizou nas redes sociais em um vídeo em que a titular aparece interrompendo o colega que estava falando e passando na frente das câmeras de forma desconfortável.

O apresentador também é titular do Papo de Segunda, programa do canal GNT que é gravado no Rio de Janeiro. Como Soares precisa voar para participar da atração comandada ao lado de João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Kondzilla, ele costuma folgar às terças-feiras, já que é corrido voar de volta para São Paulo, onde fica o estúdio do Encontro. Desde sua entrada na atração do GNT no começo de março, o jornalista não apresenta o programa da Globo neste dia da semana, e Patrícia comanda sozinha.