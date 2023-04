O esforço nada sutil de Patrícia Poeta ao consertar gafe com Manoel Soares

Em uma semana difícil no Encontro com Patrícia Poeta, a apresentadora tentou consertar o “climão” com seu colega, Manoel Soares. Na última segunda-feira, 3, Patrícia interrompeu uma fala de Soares e passou na frente das câmeras. Mesmo pedindo desculpas instantaneamente, um vídeo do momento viralizou, e a jornalista foi duramente criticada nas redes sociais pela postura indelicada, já que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ontem, o apresentador faltou no Encontro devido à gravação do Saia Justa, do GNT, no Rio de Janeiro. Apesar da rotina ser comum, a ausência foi sentida pelos telespectadores como sinal da relação estremecida entre os dois comandantes do matinal. Já nesta quarta-feira, 5, Patrícia Poeta se esforçou bastante para transparecer que tudo está bem nos bastidores do programa.

“Deixa eu dar bom dia pro meu parceiro, Manoel Soares. Bom dia, parceiro!”, se exaltou a apresentadora, olhando para ele e depois para a câmera. Sentado em uma das poltronas, o ativista pareceu desconfortável mais uma vez. Em seguida, a titular cumprimentou o colega batendo suas mãos e finalizando com um “soquinho” amigável. Um novo constrangimento servido com sucesso.