As indiretas de Patrícia Poeta que revelam cansaço da apresentadora

Em meio a semanas difíceis à frente do Encontro, Patrícia Poeta dá sinais de cansaço constante. Nesta quarta-feira, 12, a apresentadora acabou soltando algumas indiretas ao vivo sobre os “climões” frequentes durante interações seu co-apresentador, Manoel Soares. Ao falar do casal de brasileiras que foram presas injustamente após caírem em um golpe do PCC, Patrícia demonstrou — como de costume — que se identifica com a situação. “Isso mexe demais comigo, eu sou libriana — para quem entende de signos, então adoro uma justiça. Sou filha de advogados, então quando eu vejo algo injusto mexe demais comigo, com meus sentimentos mais profundos, quando alguém é acusado injustamente, não é legal”, discursou a jornalista. Recentemente, a apresentadora também foi fotografada aparentemente abalada enquanto caminhava em uma praia do Rio de Janeiro à noite.

Desde o começo do Encontro com Patrícia Poeta, no meio do ano passado, a falta de sinergia entre seus dois apresentadores é evidente. Nos últimos tempos, entretanto, cenas da falta de entrosamento entre os colegas têm viralizado nas redes sociais, principalmente em cortes em que Patrícia corta Soares ao vivo.