O último suspiro que ‘Travessia’ guarda para seu – demorado – final

Com pouco menos de um mês de exibição pela frente, Travessia terá um último suspiro antes do seu aguardado – e demorado – final em 5 de maio. A novela das 9 da Globo trará de volta uma personagem que agradou bastante o público lá no início do folhetim: Débora (Grazi Massafera), a noiva de Guerra (Humberto Martins) que o traiu com Moretti (Rodrigo Lombardi) e engravidou de Chiara (Jade Picon). Autora da trama, Gloria Perez escalou Grazi para gravar mais algumas cenas da personagem, que dará as caras nos últimos capítulos.

No começo de Travessia, em outubro do ano passado, Débora causava a ruptura entre os sócios Guerra e Moretti, que também eram melhores amigos, ao ter um caso com o personagem de Rodrigo Lombardi. Como Guerra era declaradamente estéril, a gravidez de Débora deixava claro que o pai de seu filho só poderia ser Moretti, que saiu do Brasil rumo a Portugal, largando a amante à própria sorte. Débora sofreu um acidente de carro e morreu, mas conseguiu dar à luz Chiara. Apesar de seu ódio por Débora, Guerra reconheceu o corpo da ex-noiva e acabou adotando sua filha, guardando esse segredo por mais de 20 anos. Na estreia do folhetim, a atuação de Grazi Massafera foi ótima e seu desperdício foi só o primeiro de muitos erros da novela, que gira em círculos desde sempre e sempre foi mal de ibope. Agora, a trama tenta se redimir trazendo-a de volta.

Como de praxe, a novela das 9 está há semanas repetindo, com poucos avanços, a busca incessante de Chiara por sua mãe. Por enquanto, Débora deve aparecer em mais flashbacks ou até mesmo viva, já que não seria a primeira vez que um autor da Globo ressuscita “de graça” um personagem morto. Substituta de Travessia, que completará a marca de longuíssimos 180 capítulos, Terra e Paixão, a próxima aposta de Walcyr Carrasco para o horário nobre, finalmente estreia em 8 de maio.

