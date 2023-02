O novo “velho truque” de Gloria Perez para bombar ‘Travessia’

Com dois meses no ar pela frente, Travessia está reagindo na audiência, enfim. Antes empacada na casa dos 22 pontos de média, índices baixos para uma novela das 9 da Globo, a trama está conseguindo alcançar os 26 pontos de média na Grande São Paulo nos últimos dias. Com a virada centésimo capítulo no começo de fevereiro, quando um atentado explodiu o carro onde estavam Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cassia Kis) — que saíram ilesos de forma milagrosa — junto com a transformação de Ari (Chay Suede) em vilão, o folhetim parece ter finalmente mostrado uma narrativa interessante para o público.

Mas, a autora, Gloria Perez, tem mais uma carta na manga para cativar os telespectadores. Ou melhor, uma velha cartada: teste de DNA. A história já indica que Guerra pode ser o pai biológico de Brisa (Lucy Alves), apesar do empresário ter alegado ser estéril lá nas primeiras semanas de Travessia. Nos próximos capítulos, uma cigana avisará a mocinha que uma mulher levará a protagonista até um parente perdido. O mistério será resolvido com a realização de um teste de paternidade, que comprovará a relação sanguínea entre os dois personagens. A mocinha sofrida e pobre dará a volta por cima, típica de uma novela das 9.