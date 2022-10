Além de Jade Picon: os famosos que penaram em seus primeiros papéis

Atualizado em 18 out 2022, 10h41 - Publicado em 18 out 2022, 10h18

Por Kelly Miyashiro

Desde que foi eleita para o elenco de Travessia, nova novela das 9 da Globo, a influenciadora digital Jade Picon vem lidando com críticas, especialmente do próprio meio onde se meteu — atores profissionais não ficaram nada feliz com a escalação da jovem pela autora da trama, Glória Perez. Na pele de Chiara, uma garota rica e mimada, Jade vem sendo criticada por sua inexperiência e especialmente pelo sotaque carioca forçado. Ex-participante do reality Big Brother Brasil, Jade não está sozinha entre os famosos que saltaram etapas e caíram de paraquedas num papel de destaque em novela. Mas, para seu consolo, vários deles se deram muito bem depois.

É o caso de Reynaldo Gianecchini, que, antes de virar o protagonista de Laços de Família (2000), era modelo e atuava de forma completamente engessada, como se lesse o roteiro no rosto dos colegas. Caio Castro, hoje um dos grandes galãs da emissora que estará em Todas as Flores, que vai direto para o Globoplay em 19 de outubro, foi descoberto em um show de calouros do Caldeirão do Huck. A oportunidade lhe proporcionou um papel em Malhação em 2007, mas sua performance como Antenor em Fina Estampa (2011), quatro anos depois, ainda era sofrível.

O melhor exemplo, porém, é Grazi Massafera, outra ex-BBB que foi desprezada por atrizes veteranas em seu primeiro papel em Páginas da Vida (2006). De lá para cá, Grazi brilhou em vários outros papéis — entre eles, um que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional por sua atuação em Verdades Secretas. Em Travessia, Grazi, aliás, foi escalada para fazer Débora, a mãe de Chiara, como forma de incentivar a aceitação do público com Jade.

Como Jade pode ver, o escrutínio faz parte do jogo. Se quiser ser uma “nova Grazi” terá que suar bastante para provar que merece tanto espaço.