A aposta arriscada da Globo em Jade Picon apresenta primeiro resultado

Influenciadora digital com milhões de seguidores nas redes sociais, Jade Picon faz parte de um plano arriscado da Globo para aumentar a audiência de Travessia, a novela que substituirá Pantanal na faixa das 9 da emissora a partir de 10 de outubro. Desconhecida da grande massa até surgir em um reality da emissora, mas com uma legião enorme de fãs na internet, a paulistana de 21 anos já gera uma grande curiosidade do público que anseia assistir a novata, que estreia diretamente no horário nobre. O resultado positivo (em números, pelo menos) veio antes da estreia do folhetim.

Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher! Todo mundo preparado pra acompanhar #Travessia? Vem dia 10, @jadepicon 😎✨ pic.twitter.com/s6IW8wu3Du — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 27, 2022

Nas redes oficiais da Globo, a chamada de apresentação da personagem Chiara (papel de Jade) na trama escrita por Glória Perez é a mais vista do Twitter e do Instagram, com mais de 2 e 5 milhões de visualizações, respectivamente, em cada plataforma. No Twitter, inclusive, o teaser de Travessia que mais se aproximou dos altos números foi o da personagem Helô, interpretada por Giovanna Antonelli, com 700.000 visualizações. Na história, Chiara é a filha mimada do poderoso Guerra (Humberto Martins) e será a pedra no sapato da protagonista Brisa (Lucy Alves) ao disputar o coração do mocinho Ari (Chay Suede). Curiosamente, Lucy e Chay também foram descobertos em reality shows, mas de competições musicais.

Escalada para a obra pela autora, Jade Picon interpretará praticamente a si mesma: uma jovem popular, milionária, influenciadora digital e que tem tudo o que quer. Nascida em uma família abastada, a jovem de 21 anos desconhece o anonimato cibernético desde cedo, já que seu irmão, Leo Picon, também sempre foi influenciador e conhecido na internet. O plano da Globo de gerar engajamento na internet já se provou eficaz, resta entender se o efeito causará um aumento dos números do Ibope da mesma forma.