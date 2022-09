A estratégia de ‘Pantanal’ para exibir o estupro de Alcides

Diferentemente da versão original exibida pela Manchete em 1990, o remake de Pantanal apostou no terror psicológico para montar a cena do castigo de Alcides (Juliano Cazarré) pelas mãos de Tenório (Murilo Benício). Na noite desta segunda-feira, 26, o público da novela das 9 da Globo acompanhou o vilão torturar o peão através dos olhos de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que transmitiu todo o horror em cena. Mesmo sem o recuso da violência explícita, a sequência alcançou um ápice dramático forte.

Na trama escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela Manchete há 32 anos, Tenório (Antonio Petrin) castrava Alcides (Ângelo Antônio), com direito a muito sangue cenográfico e gritos de terror pelo amante de Bruaca (Ângela Leal). Na adaptação, Bruno Luperi, neto de Barbosa, o autor preferiu por trocar a castração por um estupro, mas sem usar de artifícios gráficos para exibir o ator. A tragédia fica apenas subentendida, com um Alcides lidando com o evento traumático que fere diretamente sua virilidade.