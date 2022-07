O tempero de Marília Mendonça e ‘Pantanal’ na série da Globo ‘Rensga Hits’

Atenta ao sucesso incontestável que o sertanejo faz no Brasil, a Globo lançará em 4 de agosto no Globoplay a série Rensga Hits!, inspirada em artistas como Marília Mendonça e Luan Santana. A “rainha da sofrência”, inclusive, participaria da produção se não fosse a tragédia que interrompeu sua vida em 5 de novembro do ano passado, em um acidente de avião. Apesar disso, a artista se mostrará presente em Raíssa, personagem interpretada por Alice Wegmann, uma mulher que descobre que é traída pelo noivo às vésperas do casamento e que decide cantar as dores do desamor por bares de Goiás. Outro tempero que a produção irá usar é essa energia interiorana de Pantanal, novela das 9 da Globo, que também caiu no gosto do público com o hit Cavalo Preto, de Tonico & Tinoco, e a cultura caipira da roça brasileira.

“Rensga” é uma expressão goiana para designar uma coisa impressionante, algo como “meu Deus!”, para definir um susto, espanto e até admiração. A série produzida pelo streaming da Globo terá oito episódios e mostrará a trajetória de Raíssa Medeiros (Alice) na construção de uma carreira musical de sucesso. Uma de suas canções se torna o hit do feminejo do momento na voz de Gláucia Figueira (Lorena Comparato), outra estrela em ascensão do meio. A história se assemelha a Nashville, série de televisão americana exibida entre 2012 e 2018, que explorava a trajetória de duas cantoras de country na busca e manutenção do sucesso.

Rensga Hits! também conta com Deborah Secco (Marlene), Fabiana Karla (Helena Maravilha) e Mauricio Destri (Enzzo). Com músicas que tocam o coração sofredor de pessoas desiludidas, um roteiro que promete reviravoltas e lições sobre amor próprio, sororidade e exemplo da força feminina em uma área musical dominada pelos homens, a série tem chance de se tornar um grande sucesso do Globoplay, ao mesmo tempo que corre o risco de ser algo completamente esquecível. As expectativas do público são boas, já que ser fã do ritmo está mais do que na moda e qualquer homenagem a Marília Mendonça, mesmo que bem sutil, é aprovada por seus fãs.