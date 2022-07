Com disco póstumo, Marília Mendonça vira artista mais ouvida do Spotify

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Marília Mendonça (1995-2021) voltou a ocupar o Top 50 do Spotify no Brasil. O EP Decretos Reais – Vol. 1, com quatro faixas e o primeiro trabalho póstumo da artista, lançado na quinta-feira, 21, véspera de seu aniversário, está desde sábado com todas as músicas no ranking da plataforma. A faixa Te Amo Demais, cover do cantor Leonardo gravada por Marília, ficou em primeiro lugar no sábado, destronando o agronejo Pipoco, de Ana Castela, Melody e DJ Chris No Beat.

No domingo, 24, Pipoco mostrou resiliência e voltou ao primeiro lugar, mas Marília Mendonça se manteve como a artista mais ouvida do dia e a segunda mais ouvida na semana, perdendo apenas a dupla sertaneja Henrique & Juliano. O resultado demonstra a força do legado da cantora e expõe uma previsível demanda reprimida por lançamentos póstumos de seu catálogo.

O EP Decretos Reais Vol.1 conta com quatro faixas extraídas da live Serenata, feita por Marília em 15 de maio de 2021, meses antes da sua morte, em 5 de novembro. Ao longo do ano, outros EPs com mais faixas desta live serão lançadas. O título do EP faz referência ao apelido com que Marília ficou conhecida: Rainha da Sofrência. No repertório, apenas clássicos do brega romântico, numa mescla de sucessos sertanejos como Te Amo Demais e Não Era Para Ser Assim, de Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, e Sendo Assim, de Genivaldo Santos, Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, de Ovelha, e Muito Estranho, de Dalto.

