Marília Mendonça ganha disco póstumo no dia de seu aniversário

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morta em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após a queda de um avião, a cantora Marília Mendonça deixou diversos trabalhos incompletos que, aos poucos, começam a ser lançados por sua família. Nesta quinta-feira, 21, véspera do aniversário de 27 anos da cantora, chega aos serviços de streamings pela Som Livre o EP Decretos Reais – Vol. 1, com quatro faixas extraídas da live Serenata, feita por Marília em 15 de maio de 2021, meses antes da sua morte, em 5 de novembro. Ao longo do ano, outros EPs com mais faixas desta live serão lançadas.

O título do EP faz referência ao apelido com que Marília ficou conhecida, de Rainha da Sofrência. No repertório, apenas clássicos do brega romântico, numa mescla de sucessos sertanejos como Te Amo Demais e Não Era Para Ser Assim, de Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, e Sendo Assim, de Genivaldo Santos, Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, de Ovelha, e Muito Estranho, de Dalto.

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, celebrará o aniversário da filha em seu canal no YouTube nesta sexta-feira, em um especial gravado na chácara da família. “Vou sempre celebrar a vida da minha filha”, disse ela. Entre os convidados estão Maiara e Maraísa, o ex-marido e pai do filho da cantora, Murilo Huff, e duplas como Hugo & Guilherme, Dom Vittor e Gustavo (formada pelo irmão da cantora), Vitor & Luan, Luiza e John Amplificado. O empresário da artista, Wander Oliveira, também estará presente.