O streaming que superou número de assinantes em meio à queda da Netflix

Enquanto a Netflix perde terreno na guerra do streaming, outras plataformas, como o Disney+, continuam a ganhar impulso. A plataforma de Mickey Mouse superou, no primeiro trimestre deste ano, as expectativas de ganhar 5,2 milhões de novos assinantes e arrebanhou 7,9 milhões, totalizando 137,7 milhões. No mesmo período, a pioneira Netflix registrou a primeira queda desde sua fundação ao perder 200.000 clientes.

O desempenho desastroso da Netflix no começo deste ano gerou medo nos investidores, que temiam uma desaceleração em todo o setor do streaming após o aumento em decorrência da pandemia nos últimos dois anos. Mas, para além dos ganhos do Disney+ que se mostraram promissores, a HBO Max também fechou o primeiro trimestre com 3 milhões de assinantes a mais que 2021, totalizando 76,8 milhões de usuários no mundo. Os resultados trimestrais “mais uma vez provaram que estamos em uma liga própria”, comentou Bob Chapek, CEO da Disney.

Com o objetivo de aumentar o seu império, o Disney+ está preparando uma expansão internacional para o próximo semestre. O plano é chegar a 42 novos países e em 11 territórios na Europa, África e Ásia Ocidental. Além dos novos mercados, o conglomerado de mídia também pretende lançar uma versão mais barata com anúncios, inicialmente nos Estados Unidos no final deste ano — tática que já está sendo sondada pela própria Netflix para tentar conter a sangria da perda de assinantes.