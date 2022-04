O streaming que sorri enquanto a Netflix perde assinantes

A HBO Max encerrou o primeiro trimestre do ano com 3 milhões de assinantes a mais que em 2021, atingindo a marca de 76,8 milhões de usuários em todo o mundo. O crescimento vem em um momento no qual a principal rival, a Netflix, registrou a primeira queda de assinantes desde a sua fundação, amargando uma perda de 200 000 clientes entre janeiro e março.

Recentemente, a Warner Media, conglomerado do qual a HBO faz parte, oficializou sua fusão com a Discovery, e expressou a intenção de integrar os conteúdos do Discovery + à HBO Max, expandindo ainda mais o catálogo da plataforma. Em uma conversa com analistas, John Stankey, o CEO da AT&T (que controla a Warner), elogiou a transação recém-concluída ao destacar o crescimento de assinantes no primeiro trimestre. “Estamos empolgados com o potencial de crescimento contínuo do HBO Max à medida que o serviço é lançado em novos territórios”, disse Stankey. O executivo ainda acrescentou que a Warner Bros. Discovery terá flexibilidade para licenciar seus conteúdos para outros canais de streaming.

O otimismo vai na contramão do baque sofrido pela Netflix esse ano. Embora a empresa ainda seja líder do segmento, com mais de 220 milhões de usuários no mundo inteiro, 2 milhões de assinantes devem deixar a plataforma até julho, segundo informações transmitidas a investidores. A ameaça fez com que as ações da empresa despencassem essa semana, gerando incerteza no mercado. A brecha é a chance para os concorrentes avançarem na guerra pelo domínio dos streamings: além da HBO Max, que vem se expandindo desde 2020, o Disney + alcançou a marca de 129,8 milhões de usuários no primeiro trimestre deste ano, enquanto a Amazon Prime tem 148 milhões apenas nos Estados Unidos – mas é difícil mesurar qual parcela disso vai para o streaming da marca, já que o serviço inclui outras vantagens na loja da Amazon.

Lançada no Brasil (e em outros 38 países da América Latina e Caribe) em junho do ano passado, a HBO Max congrega conteúdos da HBO e do grupo Warner Bros., que compõem um catálogo amplo com opções de séries, filmes famosos, desenhos infantis e transmissões esportivas. Nos Estados Unidos, a plataforma está disponível desde maio de 2020 e conta com 48,6 milhões de assinantes no país. Desses, segundo a AT&T, 1,8 milhão foram conquistados nos últimos três meses.