O futuro do Faustão na Band após ano conturbado fora da Globo

Contratado pela Band em 2022, Fausto Silva seguirá na emissora no próximo ano. Apesar de ter tido um ano conturbado, com demissões em massa, ibope abaixo e até acusação de calote de 600.000 reais por uma fornecedora de equipamentos, seu programa, o Faustão na Band, é visto como um grande acerto pelos executivos da emissora. Prova disso é que a atração continuará a ser exibida diariamente, de segunda a sexta, em 2023, dispensando a possibilidade do apresentador voltar aos domingos, dia da semana em que dominou a audiência por 33 anos na Globo.

“O balanço do primeiro ano é super positivo. Mais de 1.200 convidados, entre eles 450 atrações musicais dos mais diversos segmentos, passaram pelo palco do auditório ao longo de 250 edições. Na plateia, recebemos mais de 90 mil pessoas. No próximo ano, teremos muitas novidades: novos quadros, muita informação e prestação de serviço”, diz Cris Gomes, diretor artístico e otimista do programa.

De acordo com um comunicado enviado pela Band, a atração corresponde a mais da metade das receitas da emissora. Patrocinadores, de fato, investem em Faustão e vão continuar os negócios devido ao apresentador. Os índices de audiência estagnaram na casa dos 3 pontos na Grande São Paulo, o que é considerado bem abaixo das expectativas de pelo menos 8 pontos de média, como na estreia do programa. A empresa enxerga o futuro com um otimismo, mas a crise parece longe do fim.