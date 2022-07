A hora da verdade do programa de Faustão na Band

Nesta semana, o programa de Fausto Silva na Band passou por um baque nos bastidores: cerca de 20 funcionários foram demitidos repentinamente. Apesar da produção acreditar que o desfalque é normal e pequeno em uma equipe de quase 200 pessoas envolvidas diretamente, o corte é apenas a primeira rachadura de um projeto ambicioso demais para os padrões da emissora do Morumbi, reforçando a necessidade de cautela com as altas expectativas em torno do ex-apresentador da Globo.

No ar desde janeiro deste ano, o Faustão na Band sempre foi um projeto ousado. Com a proposta de seguir os mesmos moldes do Domingão do Faustão (1989-2021) na Globo, o programa de Fausto Silva é, desde o princípio, exibido diariamente de segunda a sexta no horário nobre. Com o peso do nome do apresentador, grandes marcas como Coca-Cola e Bradesco se animaram para a nova fase do ex-Globo antes mesmo da estreia, assegurando um patrocínio surreal para os padrões da Band. Algumas cotas chegaram a custa 89 milhões de reais e, atualmente, mais de 50% do faturamento da emissora do Morumbi vem do programa.

Entretanto, o tempo está mostrando a aposta talvez tenha sido alta demais: a ideia de um programa no estilo do Domingão com exibição diária implica em desafios que seriam complicados até para uma emissora como a Globo – que dizer da Band, com sua estrutura muito mais modesta. A falta de quadros realmente inéditos e de convidados “globais” resulta num roteiro fraco para preencher duas horas por dia. O desdobramento disso pode ser visto na audiência. Enquanto na Globo Fausto Silva registrou uma média de 15 pontos no Ibope em seu último ano no ar, na Band a audiência tem se mantido na casa dos 3 a 4 pontos — patamar alto para a emissora, cujas outras atrações costumam ficar na casa dos 2 pontos, mas insuficiente para provocar cócegas nas concorrentes (o programa amarga um quarto lugar no ibope, atrás também da Record e do SBT).

O corte de 20 funcionários da equipe (e não 40, como se aventou) expõe a primeira rachadura concreta no projeto de Faustão pós-Domingão. VEJA apurou que os demitidos eram de diversas áreas, como figurino e cenário, mas que representam apenas 10% do total de pessoas diretamente envolvidas com o programa. Ter o exagerado número de 200 profissionais é mais um fator indicativo de que o programa de Fausto Silva deve ser insustentável a longo prazo.

A produção do Faustão na Band enxerga o corte como uma simples “eliminação de gordura”, já que o ritmo do trabalho não será afetado. Há até o desejo de alguns produtores de que a atração mude do formato diário para um semanal, para que haja mais fôlego atrás da câmera. Mas a fórmula atual deve seguir ao menos até o fim de 2022, apenas com a troca de quadros no segundo semestre e convidados inéditos, conforme planejado pelo apresentador. Caetano Veloso e Gilberto Gil são algumas das atrações já confirmadas e mais conteúdos jornalísticos vão entrar no roteiro da atração.

Faustão e sua equipe entram de férias entre 11 e 22 de julho, conforme previso no contrato do apresentador. Outro recesso está programado para dezembro deste ano. Apesar das pausas, os roteiros até janeiro já estão prontos. E é no começo do ano que vem que o programa deve ser reformulado, com mudança do formato. Mas, resta saber se o programa terá força o suficiente para prolongar sua existência no ar além disso.

Procurada por VEJA, a Band enviou uma nota oficial confirmando que o Faustão na Band entrará de férias e as mudanças no formato e na grade de programação devido ao início do horário eleitoral obrigatório. Confira a nota na íntegra:

A equipe do “Faustão na Band” estará em férias de 11 a 22 de julho, período no qual o programa relembrará seus melhores momentos. A partir do dia 25, às 22h, a emissora atende a um pedido do público e volta a exibir diariamente, de segunda a sexta, o game show “1001 Perguntas˜, comandado por Zeca Camargo. Com isso, o programa apresentado por Fausto Silva irá ao ar das 20h30 às 22h até o dia 25 de agosto, véspera da estreia do horário eleitoral. Durante o período eleitoral, a atração será transmitida das 20h55 às 22h30.