O fenômeno da TV que adicionou uma nova palavra à língua portuguesa

Atualizado em 26 out 2023, 13h53 - Publicado em 26 out 2023, 13h28

A Academia Brasileira de Letras anunciou nesta semana a adição da palavra “Dorama” à língua portuguesa. O termo é o nome dado às novelas asiáticas que caíram no gosto do público nos últimos anos, depois de despontarem como atrações populares em diversas plataformas de streaming.

Segundo a descrição da ABL, Dorama passa a ser definido na Língua portuguesa como uma “obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem.”

A definição detalha ainda que os Doramas foram criados no Japão na década de 1950, e se expandiram posteriormente para outros países asiáticos, adquirindo características próprias de acordo com a região. “Para identificar o país de origem, também são usadas denominações específicas, como, por exemplo, os estrangeirismos da língua inglesa J-drama para os doramas japoneses, K-drama para os coreanos, C-drama para os chineses.”, explica a instituição.

O sucesso de séries sul-coreanas como Round 6 atesta que as produções do país, cada vez mais, estão caindo no gosto do público ao redor do mundo. Um exemplo notável é Uma Advogada Extraordinária, um dorama jurídico que figurou por muitas semanas entre as produções mais assistidas mundialmente na Netflix. Faz um tempo que plataforma vem acrescentando em seu catálogo inúmeros títulos importados da Coreia do Sul que seguem a mesma receita recheada de clichês novelescos, mas que são impossíveis de largar depois do primeiro play. Atualmente, diversas produções coreanas também ocupam o top 10 do ranking mundial de produções em língua não inglesa mais vistas da Netflix, como Strong Girl Nam-Soon e Doona!.

