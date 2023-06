O desabafo comovente de Preta Gil a Ana Maria Braga

Nesta terça-feira, 6, a cantora Preta Gil participou do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, e usou o espaço para alertar sobre os perigos do câncer de intestino e se abrir sobre as dificuldades do tratamento. “Chega uma hora que a gente não é guerreira e não está bem. E tudo bem. É importante a gente se permitir vivenciar todos os sentimentos que essa doença traz. É muito medo, ansiedade, muita expectativa”, disse Preta à apresentadora.

Na conversa, Preta também reforçou que não existe um “lado bom” no câncer, mas que a vivência com a doença traz algumas respostas. “A gente vai entendendo que se estamos passando pela doença é porque tem um propósito e um motivo”, disse ela. “Essa doença não é uma sentença de morte. A gente tem que valorizar muito a vida. Ter fé e entender que os amigos, a família curam a gente”, exemplificou ela, agradecendo o apoio que vem recebendo e incentivando os expectadores a fazerem exames preventivos, como o de colonoscopia.

A filha de Gilberto Gil também lamentou o fim do casamento de oito anos com Rodrigo Godoy. “Quando a gente casa, o padre fala: ‘na alegria na tristeza, na saúde e na doença’. Você não tem noção que nesse momento você vai se sentir desamparada”, falou Preta, que disse ter se questionado muito se esse era o momento mais adequado para a separação, mas acabou optando por finalizar a relação. “Pensei: ‘o casamento não está bom: ‘Você precisa se tratar, ter paz e está tendo um problema pessoal que está tirando sua energia. Vai doer? Sim, mas foi necessário. Sem brigas, mas com mágoas, sim. Depois tive outras surpresas que me magoaram mais ainda”, desabafou ela.