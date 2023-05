‘Vou voltando a fazer o que amo’, diz Preta Gil em festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em um intenso tratamento contra câncer no intestino desde seu diagnóstico, em janeiro, a cantora Preta Gil, 48 anos, compareceu na noite deste domingo, 22, ao show de Caetano Veloso no festival C6 Fest, em São Paulo. “Depois de cinco meses, hoje fui dar meu primeiro ‘rolezinho'”, declarou a cantora via Instagram. A legenda acompanha um carrossel de fotos composto por duas imagens e dois vídeos. Usando um vestido e máscara cor-de-rosa, ela posou para cliques ao lado do amigo Gominho e de Monique Gardenberg, produtora do festival.

É bom ver Preta em um momento de lazer, após a sequência de provações vividas por ela. Em abril, a cantora sofreu um choque séptico — infecção que se alastra pelo corpo rapidamente. Em seguida, veio à público esclarecer rumores sobre sua vida pessoal e casamento. Neste domingo, celebrou a possibilidade de ver Caetano, a quem chama de tio, no palco. “Aos poucos, vou voltando a fazer o que amo”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

A edição paulistana do C6 Fest ocorreu de 19 a 21 de maio no Parque Ibirapuera, onde se apresentaram nomes consagrados da música nacional e internacional — como Caetano e o grupo alemão de música eletrônica Kraftwerk —, além de artistas alternativos em ascensão, do francês Christine and The Queens até a americana Weyes Blood.