O convite inusitado da Igreja Católica para Fábio Porchat

O humorista Fábio Porchat está entre os comediantes convidados para uma audiência com o Papa Francisco no dia 14 de junho, no Palácio Apostólico do Vaticano. “O evento tem como objetivo estabelecer uma ligação entre a Igreja Católica e os protagonistas do campo do humor, pois o Papa reconhece o impacto considerável que a arte da comédia tem no mundo da cultura contemporânea”, informou a assessoria de Porchat a VEJA, confirmando a presença do ator no evento.

O convite para o encontro chegou até o humorista por meio de uma carta formal, e foi feito pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e pelo Dicastério para a Comunicação — os dois órgãos compõem a Cúria Romana, uma espécie de cúpula administrativa da Igreja católica. O evento inusitado deve contar ainda com a presença de outros humoristas de várias regiões do mundo.

Porchat tem uma relação complexa com a religião: em entrevista a VEJA, ele revelou que acha Jesus Cristo “um baita cara legal”, e defendeu a liberdade de fazer humor com crenças religiosas diversas. Adepto da comédia satírica, ele foi atacada diversas vezes por religiosos irritados com os especiais natalinos do Porta dos Fundos, que ironizam diversas crenças, destacando a hipocrisia de uma parcela barulhenta dos religiosos. Em 2019, o especial A Primeira Tentação de Cristo entrou na mira desses setores com seu retrato satírico de um Cristo gay e uma Nossa Senhora adúltera — e, na madrugada da véspera de natal, quatro homens usaram coquetéis molotov em um atentado contra a produtora do Porta dos Fundos.

