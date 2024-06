As ameaças de viúva de Gal Costa à namorada de herdeiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um inquérito policial aberto em fevereiro, ao qual a coluna GENTE teve acesso, revela que Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, fez ameaças a Daniela Tonani, namorada de Gabriel Costa, filho da cantora. Wilma não se conforma até hoje com o namoro do rapaz. Daniela registrou as ameaças com prints de mensagens mandadas por Wilma via celular. Nestas mensagens, a viúva de Gal chega a citar Eduardo Totani, de 6 anos, filho de Daniela, incluindo o endereço da escola que ele frequenta e o de sua residência. Numa das mensagens, Wilma posta a foto do menino e a frase “Você não perde por esperar”. Em outra, “jogou mal, muito mal”. A ameaça à integridade de Eduardo fez com que Daniela Tonani e Gabriel Costa registrassem a ocorrência. Gal morreu em novembro de 2022.