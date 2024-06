O motivo para TV Globo desistir da exibição do Festival de Parintins

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era dado como certo que neste ano o Festival de Parintins, no Amazonas, seria transmitido pela TV Globo. Mas não será dessa vez. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 13, a emissora afirmou que não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento. “A Globo continua interessada em exibir nas suas diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento”, diz o texto.

A empresa afirmou que tinha o interesse de integrar o festival ao portfólio de grandes transmissões da emissora, que continuaria no Globoplay e Multishow. O evento, no entanto, estará presente na cobertura nacional de jornalismo e da Rede Amazônica. Internamente, o que se sabe é que as exigências da TV Globo estavam incomodando todos os patrocinadores já fechados por décadas com a festa, uma das mais populares da região. Xii…