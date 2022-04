O bizarro reality japonês que “abandona” crianças pelas ruas

Um garotinho de 2 anos sai de casa e atravessa uma avenida movimentada para comprar flores e curry para a mãe. O trajeto até o mercado tem pouco mais de 1 quilômetro, e leva 23 minutos para ser feito por ele sozinho, sem a supervisão de um adulto. A cena deixa de cabelo em pé aqueles acostumados a lidar com a imprevisibilidade das crianças, sentimento que repete em outros episódios de Crescidinhos, reality show japonês lançado na Netflix no início do mês.

Transmitido no Japão há mais de 30 anos, a produção é um sucesso regional, que agora ganha o mundo através do streaming. A premissa é um misto de fofura e medo: crianças entre 2 e 6 anos são selecionadas pela equipe para participar da atração, e recebem dos pais tarefas de gente grande para serem feitas sozinhas. O trabalho varia de ir às compras no supermercado, pegar transporte público e atravessar o pomar da família para fazer suco, tudo narrado em tom de humor por adultos que acompanham a aventura dos pequenos de longe.

Ver crianças tão pequenas largadas sozinhas pelas ruas é, de fato, assustador, e gera estranheza no expectador. Para colocar a tarefa em prática, porém, há uma grande estrutura por trás. Antes de lançar os pequenos no mundo, todas as rotas são inspecionadas pelos pais e pela produção, as crianças são escolhidas após um árduo processo de seleção e a equipe de filmagem e de segurança recebem esconderijos para fiscalizar os pequenos sem serem vistos. Os vizinhos também são avisados previamente, para não surtar ao ver crianças tão pequenas abandonadas pelas ruas.

Até então, o programa tem uma temporada disponível na Netflix. No total, são 20 episódios curtos, que variam entre 10 e 20 minutos de duração, e assistir a atração é uma aventura por si só. Encarregados de tarefas grandiosas para a idade, alguns dos pequenos acabam acuados pela ideia, gerando incômodo a quem assiste. Muitos deles, porém, se sentem confiantes de despenharem tarefas “de gente grande” sem ajuda, e emocionam os pais. É tanta estranheza que vale a pena conferir.