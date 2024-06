Sandra Annenberg revela que perdeu espaço na TV por não ceder a assédio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sandra Annenberg, 55, revelou recentemente os desafios que enfrentou no início da carreira como atriz. A jornalista e apresentadora afirmou ter perdido espaço na TV por não ceder ao assédio. “Eu enfrentei assédio sexual, enfrentei uma competição muito cedo, enfrentei um espaço que para você conseguir conquistar o seu tem que jogar um jogo que não é legal. O fato é que não joguei esse jogo e eu não sei muito bem como eu consegui trilhar o meu caminho sem fazer parte de um time que jogava um jogo de interesse, de troca, dentro do assédio sexual também. Talvez eu tivesse ido mais longe muito rápido se eu tivesse concordado em fazer parte da turma e eu perdi espaço por isso, fui cortada do elenco de uma novela porque não cedi”, declarou em um podcast.

Ela chegou a atuar no seriado Bronco, da Rede Bandeirantes, em 1987, e em diversas minisséries e novelas, como Pacto de Sangue, exibida pela TV Globo em 1989. No ano passado ela voltou aos palcos em uma montagem infantil de Pedro e o Lobo no Teatro Municipal de São Paulo.